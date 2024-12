Liberoquotidiano.it - "Quella dura Luna è passata": il segno che svolta, l'oroscopo

ARIETE Èdegli ultimi due giorni, oggi e domani transita in Acquario, vi mostra il lato bello e amoroso, anche un litigio in amore sarà archiviato. Infatti Venere, la sola rimasta in aspetto di quadratura, sarà sabato in Acquario. Questa mattina all'apertura dei mercati, lanciate sicuri le vostre offerte e richieste. Voi capite cosa significa avere Marte in trigono? Vi aiuta a scoprire come conquistare la posizione che vi interessa, dire e fare tutto in amore, nel matrimonio. TOROin Acquario è esagerata nei confronti del vostro, figuriamoci quello che potrà combinare Venere quando sarà nella stessa posizione. Il vostro attaccamento al lavoro, le vostre ambizioni di successo e - perché no? - di gloria, spaventano qualcuno. Così spieghiamo i rallentamenti che potreste registrare oggi, ma dovete tenere duro perché avete sempre Mercurio positivo.