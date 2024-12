Ilnapolista.it - “Quella di Mazraoui non è omofobia, è rifiuto dell’ipocrisia”, per il Telegraph il calcio sta diventando una setta

“Ma come può essere veramente inclusivo scomunicare quelli con cui non si è d’accordo? Un tempo l’inclusione era un obiettivo encomiabile per il. Ora sembra sempre più il linguaggio di una”. Oliver Brown torna sul, per il secondo giorno di fila, a scrivere del caso della fascia arcobaleno e del “Gesù ti ama” vietato dai regolamenti. Un caso politico, ormai, arrivato fino in parlamento.Cui va aggiunto il caso Noussairche ha rifiutato di indossare la maglia dello United che avrebbe dovuto celebrare la causa LGBTQ+. Secondo Brown “il marocchino, un musulmano devoto, non è stato omofobo. Ha semplicemente rifiutato di essere un ipocrita o di essere costretto a conformarsi in modo artificiale”.E così Marc Guehi, quello della scritta “Gesù ti ama” sulla fascia da capitano arcobaleno, e così Sam Morsy chefascia non l’ha voluta indossare per motivi religiosi.