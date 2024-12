Anteprima24.it - Pronto soccorso, ancora immagini choc: ennesima denuncia

Tempo di lettura: 2 minutiLe Organizzazioni Sindacali Fials e NurSind periodicamente sono costrette are il grave problema del sovraffollamento neldell’AORN Moscati.Nelle ultime settimane le Sale Mediche del PS sembrano essersi trasformate in dei “mega reparti da campo” dove la promiscuità tra i pazienti regna sovrana. A farne le spese sono principalmente gli operatori sanitari e gli stessi utenti che si trovano quotidianamente a vivere sulla loro pelle i disagi relativi a criticità organizzative che hanno, tuttavia, molteplici cause.Il principale responsabile di questo disastro è il Presidente della Regione, con attuale delega alla sanità, l’On. Vincenzo De Luca.La carenza di posti letto per pazienti acuti, la medicina territoriale totalmente depotenziata, i piani aziendali di gestione del sovraffollamento nei PS inesistenti, i fenomeni di preoccupante mobilità passiva all’interno della stessa Regione (basterebbe visionare gli accessi presso il PS del Moscati di utenti provenienti dal territorio dell’ASL Napoli 3 che, in molti casi, fuggono da quelle realtà ospedaliere) rappresentano una serie di gravi problematiche irrisolte e sottovalutate dall’attuale Presidente della Regione.