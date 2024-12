Ilrestodelcarlino.it - Pfizer, sindacati all’attacco: "Precari mandati a casa con due giorni di preavviso"

"Riteniamo necessaria una generale campagna di stabilizzazioni nelle aziende di tutta la provincia perché gli interinali non sono lavoratori di serie B, ma contribuiscono alle produzioni aziendali tanto quanto i lavoratori diretti, motivo per cui meritano le stesse tutele". E’ quanto sostengono Cgil e Uil ricordando che mentre il 29 novembre ichiamavano i lavoratori e le lavoratrici ad aderire allo sciopero generale, alcuni dipendenti in somministrazione in missione presso laItalia di Ascoli svolgevano il loro ultimo turno in azienda. È l’ennesimo taglio – sottolineano - che l’azienda opera ai danni dei lavoratori e delle lavoratrici somministrate (ex interinali), ovvero quei lavoratori assunti dalle agenzie per il lavoro e poi "prestati" alle aziende. Mercoledì scorso, infatti, questi lavoratori hanno ricevuto da parte dell’Agenzia per il lavoro la comunicazione dell’interruzione della missione per il successivo venerdì.