Pattinaggio artistico: Conti-Macii quarti dopo lo short alle Finali Grand Prix. Ma la lotta è aperta

Ogni scenario è ancora possibileloprogram delle coppe d’, penultimo segmento della prima giornata valida per le2024-2025 di, rassegna in fase di svolgimento in quel di Grenoble, precisamente presso la Patinoire Polesud. A causa di una sbavatura infatti Sara-Niccolòsi sono accomodati al quarto posto, con una distanza di tre lunghezze dal gradino più basso del podio.Come sempre solida la prestazione degli azzurri, rntati soltanto da un’indecisione nel triplo rittberger lanciato, contrassegnato da un atterraggio falloso, viziato anche da uno step out. Molto bene il resto delle difficoltà, a cominciare dal triplo twist, chiamato di livello 4, passando per il triplo salchow in parlo e il sollevamento del gruppo 4, chiamato del massimo del livello così come accaduto nella trottola e nella sequenza di passi.