Anteprima24.it - Nasce la Comunità Energetica “Solopaca Energy Green”: due i soci fondatori

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoSi è costituita al’Asazione “”,il Comune die la Cantina disoc. Coop. . L’asazione non riconosciuta non ha scopo di lucro e svolge, quale, attività di utilitàale volte a fornire benefici di carattere ambientale, economico oale alla propria, ai suoi membri e alle aree locali in cui opera.L’asazione è aperta a tutti i soggetti che soddisfino i requisiti previsti dallo statuto. Per realizzare le proprie finalità l’asazione si propone di condividere (nella modalità definita dalla normativa vigente in materia), all’interno della stessae/o in favore dei, l’energia rinnovabile prodotta dagli impianti di produzione di proprietà o comunque nella disponibilità della; avere la facoltà di detenere, installare, gestire e mantenere gli impianti di produzione di energia elettrica a fonte rinnovabile utili per la produzione dell’energia condivisa; utilizzare energia elettrica da fonte rinnovabile in autoconsumo avendo anche facoltà di immagazzinare e/o cedere le eccedenze di energia non consumate a terzi, incluso il ritiro dedicato da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.