Mussolini la spara grossa sulla Versace, Matano interviene: "Mi dissocio"

Anche Albertoa La Vita in Diretta si è occupato del nuovo aspetto di Donatella, che alla premiere londinese del musical Il Diavolo Veste Prada è apparsa molto diversa da come ce la ricordavamo. In studio Alessandraha commentato la trasformazione di Donatella ed ha usato delle parole particolari: “Prima di tutto io noto che lei è tornata un po’ come Gianni, ha un’aria un po’ familiare. Perché prima era un po’ tipo un rettile diciamo, un lucertolone, no aiuto un rettile no, un po’ un serpentello una lucertola, una cosa felina, come posso dire?“.“Donatellaprima era tipo un rettile, un lucertolone. No, un serpentello, una cosa felina. Ora ha un viso umanoide” #lavitaindiretta pic.twitter.com/i0CZZhZwh9— Il Grande Flagello (@grandeflagello) December 4, 2024Alessandraviene ripresa da Alberto: “No non facciamo questi paragoni, io mi”.