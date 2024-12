Panorama.it - Moncler Grenoble, dalla passerella alle piste da sci

continua a sfidare i confini tra alta moda e funzionalità tecnica con la sua collezione Autunno Inverno 2024, presentata con uno spettacolare show immerso nei boschi di St. Moritz. Questa celebrazione della duplice anima del brand – performance e stile – è ora disponibile nelle boutique e online, accompagnata da una campagna globale firmata dal leggendario fotografo Mario Sorrenti.Una collezione che è un trionfo di ingegnosità tecnica e design sofisticato. Da un lato, capi ad alte prestazioni garantiscono calore, comfort e protezione per le sfide outdoor più estreme; dall’altro, l’abbigliamento après-ski riflette un’eleganza senza tempo, ideale per i momenti di relax in montagna.La proposta tecnica è realizzata con materiali innovativi, cuciture termosaldate e ghette antineve e antivento integrate.