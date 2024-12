Ilfattoquotidiano.it - “Mi sfondavo di alcol e droghe. Sono arrivata a spendere anche mille euro al giorno per farmi. L’alcol non bastava mai”: Fernanda Lessa si sfoga

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Famosisima tra gli Anni 90 e 2000, la modella brasilianasi divideva tra Milano e New York. È statatra le protagoniste della tv italiana di quegli anni. Poi piano piano le luci dei riflettori sispenti. La sua vita è stata piena e a Il Corriere della Sera ha confessatogli aspetti più privati: “Nel weekend midi. Mi aiutavano a non sentire la solitudine, ad alleggerire il fardello dei miei problemi. Tra il 2000 e il 2008alper. Mentre l’nonmai. Una combo devastante”.Laha spiegato i ritmi frenetici della sua vita: “Ero all’apice della mia carriera, viaggiavo da una parte all’altra del globo, senza mai fermarmi. – ha continuato – Non una casa, non una famiglia né un porto sicuro in cui approdare.