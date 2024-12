Panorama.it - Manchester City e River Plate: ecco il Mondiale di Juventus e Inter

Leggi su Panorama.it

Uno show lungo quanto una partita di calcio. Dettagliato, non sobrio ma nemmeno pesante come troppo spesso sono diventate le estrazioni dei bussolotti che disegnano il percorso delle squadre in una competizione. Dettagliato e alla vecchia maniera: non l'algoritmo che ha messo insieme la prima fase della nuova Champions League, in alcuni momenti poco comprensibile al pubblico, ma l'alternanza a creare gli 8 gironi pescando dalle 4 fasce di merito.Non è andata male a, le due italiane che correranno dal 15 giugno al 13 luglio, giorno della finale a New York. Entrambi hanno, almeno sulla carta, la chance di andare oltre il primo turno e approdare agli ottavi di finale per poi vedere l'effetto che fa e aumentare anche il bottino economico di una spedizione con garantiti 20 milioni di euro e il resto a disposizione di chi andrà più lontano.