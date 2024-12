Iltempo.it - Macron: Estrema destra ed estrema sinistra si sono unite per creare disordine

(Agenzia Vista) Parigi, 05 dicembre 2024 "So che alcune personetentate di incolparmi per questa situazione. È molto più comodo. Ma se misempre assunto tutte le mie responsabilità . I deputati del Raggruppamento Nazionale hanno deciso di votare una mozione di censura che diceva il contrario del loro programma, insultando i loro stessi elettori. Così facendo, hanno semplicemente scelto il, che è l'unico progetto che li accomuna all', e questo con la complicità del nuovo Fronte Popolare." Cosi il Presidente della Repubblica Francese, Emmanuel, in diretta dall'Eliseo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev