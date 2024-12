LIVE Ding Liren-Gukesh Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA | nona partita patta senza patemi si va al terzo riposo sul 45-45

Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: nona partita patta senza patemi, si va al terzo riposo sul 4,5-4,5

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:14:00 L’appuntamento è dunque non per domani, ma per sabato ancora alle ore 10:00, giorno della decimadi questo match. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata!13:59 Fino ad ora una vittoria dinella primae una dinella terza, tutte le altre sono finite patte nei più vari modi possibili. E oggi non si sono superate le 4 ore, a differenza dei due giorni scorsi.13:57 Fondamentalmente i due hanno deciso dire a modo loro, si va dunque al giorno disul 4,5-4,5 e si ricomincerà sabato con una decimache sarà probabilmente di fuoco. Oggi è stato quasi un interludio.13:56 49. g2 Tg3+ 50. Rh2 Rg6 51. Tb2 Tg5 52. Txg5+ Rxg5 53. Rh3 Rf6 54.