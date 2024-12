Tpi.it - Le sfide del nuovo nucleare

Nel corso degli ultimi anni ilè tornato al centro del dibattito energetico globale. Questo rinnovato interesse è legato all’urgenza di ridurre le emissioni di gas serra, garantire sicurezza energetica e affrontare l’aumento della domanda globale di energia. Il tema divide l’opinione pubblica e anche la politica. Ma molto spesso questa divisione deriva in larga parte da un sentimento emotivo, quale che sia, retaggio di ideologie passate e da una cultura che, in un verso o nell’altro, non è sempre in grado di offrire gli elementi utili a indagare, approfondire, comprendere, prima di poter decidere.Il “” si distingue per l’introduzione di tecnologie avanzate che puntano a superare i limiti delle centrali tradizionali. Tra queste: i reattori modulari avanzati, quelli a fissione avanzata e, in prospettiva, quelli a fusione