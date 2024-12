Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Momo Faye è umano: prestazione negativa. Winston e Gombauld sono dei trascinatori

Jaylen BARFORD (23 minuti, 3/11 da 2, 1/5 da 3, 1/2 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 assist, 10 punti) In retroguardia fa il suo, ma in attacco è un disastro. Non azzecca una scelta che è una; due iniziative scriteriate nel finale dei regolamentari ridanno fiato a Vilnius nel suo momento peggiore.che l’impegno difensivo non compensa. Voto 5 Filippo GALLO (3 minuti, 1 rimbalzo, 0 punti) Breve sprazzo. N.G. Cassius(32 minuti, 6/16 da 2, 3/6 da 3, 5/6 ai liberi, 4 rimbalzi, 2 perse, 1 recuperata, 6 assist, 26 punti) Fino a quando le energie lo sorreggono sforna unada campione, con punti, assist e regia. Nel supplementare non ne ha più e inoltre viene isolato dalla difesa baltica. Ma il suo lo aveva già fatto ampiamente, compreso il canestro del +2 a un secondo dalla fine dei 40’.