La programmazione di Jannik Sinner nel primo semestre del 2025 | c’è una novità

è pronto per rimettersi all’opera. Conclusa la stagione agonistica in maniera trionfale con la conquista della Coppa Davis con la squadra italiana, l’altoatesino volerà presto a Dubai per dare il via alla preparazione in vista dei prossimi appuntamenti in calendario. Allenamenti intensi attendono, desideroso di dar seguito ai propri miglioramenti dal punto di vista tecnico e fisico.L’obiettivo è quello di continuare a vincere e, se possibile, fare ancora meglio. Iltarget saranno gli Australian Open e, come è accaduto nell’annata passata, il pusterese non affronterà alcun torneo ufficiale prima dello Slam di Melbourne. Si ha in mente, infatti, di dedicare tre settimane intense al lavoro tra campo e palestra e poi trovarsi nella terra dei canguri e affrontare eventi di esibizione per trovare il feeling con i campi australiani.