Ilrestodelcarlino.it - La patrona dei pompieri. La cerimonia nel Piceno in onore di Santa Barbara

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Celebrazione come sempre molto sentita quella che si è tenuta ieri nella sede del Comando dei vigili del fuoco di Ascoli in occasione della festività didel Corpo Nazionale. La giornata è iniziata con la deposizione della corona di alloro in memoria dei caduti ed è proseguita, alla presenza delle massime autorità civili e militari, con la messa celebrata dal vescovo di Ascoli, monsignor Gianpiero Palmieri, che durante l’omelia ha evidenziato il parallelismo tra i vigili del fuoco e la, "uniti dallo stesso spirito di sacrificio al servizio del prossimo". Il comandante Daniele Centi ha poi fornito i dati dell’attività dell’anno corrente in cui sono stati svolti, ad oggi, quasi 5.000 interventi di soccorso. In particolare si è soffermato sull’aiuto fornito alle popolazioni picene colpite da micro calamità come gli incendi nel mese di agosto nell’ascolano e gli eventi alluvionali, sempre nel mese di agosto, in Riviera, senza dimenticare i disagi causati dal forte vento delle scorse settimane.