Lanazione.it - La memoria risarcita dello scalpellino. Morto a Civitella: bonifico ai familiari. Stragi, il primo versamento agli eredi

È solo unpasso, ma l’impronta potrebbe fare epoca. Una di quelle che lasciano il segno e potrebbero riscrivere la storia dei risarcimenti alle famiglie delle vittime trucidate dai nazifascisti durante la seconda guerra mondiale. E che potrebbero influire su tutte le cause pendenti in attesa di sentenza in questo momento in Italia. Dopo una lunghissima attesa, segnata da battute d’arresto e ostacoli di ogni sorta, qualche giorno fa il ministero dell’economia e delle finanze, sulla base del decreto 36/2022 voluto dal Governo Draghi nel 2022, ha accreditato un indennizzo di 800mila euro in favore dei discendenti di Metello Ricciarini, trucidato insieme ad altri 243 cittadini inermi nella strage nazifascista diin Val di Chiana, di Cornia e di San Pancrazio di Bucine il 29 giugno 1944.