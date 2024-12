Sport.quotidiano.net - Inter-Parma, probabili formazioni e orario tv. Inzaghi con Lautaro e Thuram

Milano, 5 dicembre 2024 – E’ una classifica fatta di asterischi per cause di forze maggiore. A Bologna-Milan, rinviata per l’alluvione che ha colpito l’Emilia, si è aggiunta Fiorentina-rotta dopo un quarto d’ora per il malore che ha colpito Edoardo Bove, così a oggi il quadro di forze in Serie A è tutto da definire, con Napoli e Atalanta che vanno a gonfie vele e le altre a inseguire. I nerazzurri di Simone, reduci da una grande momento sia in campionato che in Champions, sono attesi da una doppia impegnativa sfida. Venerdì anticipo della quindicesima giornata di Serie A con ildi Pecchia, che cerca continuità dopo la vittoria con la Lazio, e martedì trasferta in Germania a Leverkusen per la sesta giornata di Champions League. I nerazzurri viaggiano ora con 28 punti, quattro in meno del Napoli ma con una partita in meno, mentre il, grazie al successo sui capitolini, si è cavato momentaneamente di impaccio salendo a 15 punti a metà classifica, con la terz’ultima, cioè il Como, a quota 11.