Inter-Parma, i convocati di Pecchia: un assente a sorpresa!

si disputerà domani – 6 dicembre alle ore 18.30. Il tecnico dei gialloblù Fabioha diramato la lista deiper il match.IL MATCH – Domani, in un insolito anticipo pomeridiano del venerdì, il pubblico di San Siro accoglieràalle ore 18.30. Una sfida importante per i nerazzurri, che proveranno a recuperare terreno dopo la gara sospesa a Firenze. Mentre la squadra di Simone Inzaghi si prepara ad affrontare i gialloblù, riuscendo anche a recuperare un uomo reduce da infortunio, quella di Fabiofa i conti con una serie di assenze. Neidella squadra parmigiana, infatti, non compare ail nome dell’attaccante polacco Adrian Benek. Quest’ultimo, dunque, si aggiunge alla lista degli indisponibili gialloblù per, insieme agli altri calciatori fermi ai box: Gabriel Charpentier, Alessandro Circati e Adrián Bernabé.