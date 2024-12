Ilfattoquotidiano.it - Inail: “890 morti sul lavoro nei primi 10 mesi del 2024, 22 in più sull’anno prima”. Salgono i casi nel tragitto casa-lavoro

Le denunce di infortunio sulcon esito mortale presentate all’nei10delsono state 890, 22 in più rispetto alle 868 registrate nello stesso periodo del 2023, 19 in meno rispetto al 2022, 127 in meno sul 2021, 146 in meno sul 2020 e sei in meno sul 2019. Rapportando il numero deimortali agli occupati Istat nei vari periodi (dati provvisori), l’incidenza scende dai 3,89 decessi denunciati ogni 100mila occupati del 2019 ai 3,69 del(-5,1%), mentre aumenta dello 0,8% rispetto al 2023 (da 3,66 a 3,69).A livello nazionale i dati rilevati a ottobre mostrano un calo deiin ocone di, passati da 672 a 657, e un aumento di quelli in itinere, da 196 a 233. L’aumento ha riguardato la gestione industria e servizi, che passa da 744 a 759 denunce mortali, l’agricoltura (da 98 a 101) e il Conto Stato (da 26 a 30).