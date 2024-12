Bergamonews.it - Il week-end al cinema: Francesco Guccini, Per il mio bene, Criature e…

Arriva al, in una versione completamente restaurata, il film-concerto difilmato a Bologna il 21 giugno 1984 con oltre 160 mila fan e grandi amici e colleghi come Lucio Dalla, Paolo Conte, I Nomadi e Pierangelo Bertoli. Intitolato “– Fra la via Emilia e il Wes”, approda nelle sale giovedì 5 dicembre.Altra novità sul grande schermo è costituita da “”, che nel cast annovera Marco D’Amore.Da annotare, inoltre, l’uscita di “Per il mio”, con Barbora Bobulova, Marie-Christine Barrault, Stefania Sandrelli, Leo Gullotta e Sara Ciocca.Completano il quadro dei nuovi arrivi “La stanza accanto”, “Grand tour”, “Il grande Natale degli animali”, “Ops! È già Natale” e “Piece by piece”.Va segnalato, poi, in anteprima, “Better Man”, diretto da Michael Gracey, con Robbie Williams e Jonno Davies.