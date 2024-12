Ilrestodelcarlino.it - Il femminicidio sventato: “Alen, tu non ti sei voltato: grazie”

Verona, 5 dicembre 2024 – È stato premiato per il suo coraggio, per essere intervenuto in difesa di una donna vittima della violenza del suo ex fidanzato, che l’aveva aggredita armato di coltello, lunedì mattina all’imbocco del ponte sul Po a Guastalla. AdHalilovic è stata consegnata dal sindaco di Verona, Damiano Tommasi, una pergamena che recita: "Per aver testimoniato con coraggio e naturale convinzione il valore della responsabilità collettiva, salvando la vita a una donna vittima di violenza, non voltandosi dall’altra parte”. La cerimonia è avvenuta nella sala Arazzi, al palazzo comunale veronese. Commossi anche i genitori, Mersija e Amir Halilovic, di origine bosniaca ma da molto tempo a Verona, dove abitano: “A nostro figlio abbiamo insegnato che siamo tutti uguali, di aiutare chi ha bisogno”, le loro parole in una comprensibile commozione.