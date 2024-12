Laprimapagina.it - Hola Lola Productione feat. Hierba Mala: “Libro aperto”, il nuovo singolo

Dal 6 dicembre 2024 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “”, ildeiProduction.“” è un brano che racconta un amore nato casualmente e spontaneamente fra due ragazzi, nonostante le loro vite fossero molto vicine non si erano mai incontrati prima. È bastato uno sguardo per capire il proprio destino insieme.Il sound del brano è una pura bachata dal gusto sudamericano e soprattutto fresco, grazie anche alla collaborazione realizzatasi fra Marcelo e Mario, rispettivamente chileno e cubano, un mix di sound super latin; senza però tralasciare un gusto più delicato e occidentale nell’intimo duetto iniziale.A legare ancora di più questo incontro di sound italo-latinoamericano ci sono, rispettivamente Kimberly Uribe e Giovanni Maffezzoli, coppia Colombia-Italia molto forte e molto unita, ma soprattutto molto grintosa.