Hermess | dal 6 dicembre il nuovo ep Amore e psiche

Dal 62024 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming “”, ilep didal quale è estratto il singolo di radio “Sette”. Il progetto sarà presentato all’interno dell’evento “Wearewe Party” venerdì 13a partire dalle ore 19 presso lo Snodo Mandrione di Roma (ingresso a pagamento). “Sette” è una ballad pop che segna un ritorno a sonorità più leggere ma cariche di significato, mettendo in evidenza l’abilità dinel evocare emozioni profonde. Il brano racconta il confronto del protagonista con le sue scelte e il destino ineluttabile. Il numero sette diventa simbolo di un ciclo irrisolto, con riferimenti a peccati, giorni e attese. Il ritornello, “Se vivessi in eterno, non sarei all’altezza”, riflette la consapevolezza dell’incapacità di soddisfare le aspettative dell’altro.