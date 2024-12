Lanazione.it - Guasto riparato. All’ospedale è ripresa l’attività delle sale operatorie

e problema risolto.di Campostaggia ègià dalla serata di ieri, dopo l’interruzione dovuta a un improvviso malfunzionamento al gruppo di continuità elettrica (Ups). L’intervento dei tecnici, allertati dalla direzione aziendale, ha determinato il ritorno alla normalità in anticipo sulle previsioni iniziali, che avevano indicato il fine settimana per la conclusione dei disagi a carico dell’utenza. Sul momento gli interventi chirurgici programmati erano stati rinviati ad altra data, mentre per le urgenze era stato annunciato dalla stessa azienda il ricorso alla Chirurgia del Policlinico Le Scotte di Siena. Tutto poi si è risolto in tempi rapidi, come ha fatto sapere nel pomeriggio di ieri in una nota di "fine emergenza" la Asl Toscana sudest.