Farmaci | in Italia l’immunoterapia dual block contro il melanoma diventa standard

Il Servizio Sanitario nazionale riconosce e rimborsa ufficialmente la combinazione di immunoterapia Nivolumab-Relatlimab come terapia di prima linea delavanzato (non resecabile o metastatico) negli adulti e negli adolescenti di età pari o superiore a 12 anni. Definita ‘doppio blocco’ perché sono dueche funzionano su due ‘blocchi’ diversi di inibizione del sistema immunitario, con una sola somministrazione. A consacrare questa combinazione è stata la recente pubblicazione del trattamento in Gazzetta Ufficiale, dopo l’approvazione dell’Agenziana del Farmaco sulla base dei dati favorevoli dello studio di Fase 2/3 ‘Relativity-047’, i quali indicano che la combinazione nivolumab -relatlimab raddoppia la sopravvivenza dei pazienti. A fare il punto sono stati gli specialisti riuniti a Napoli , in occasione della decima edizione dell’Immunotherapy eBridge.