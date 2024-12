Thesocialpost.it - Escherichia coli nel formaggio, scattano altri richiami: i lotti interessati

Leggi su Thesocialpost.it

È stata emessa una nuova segnalazione di allerta alimentare riguardante un potenziale rischio di contaminazione dain alcuni formaggi. Dopo idel Puzzone di Moena e del Saporito della Val di Fassa, ora è il turno del Saporito di Montagna.Leggi anche: Andava in Siria a combattere per l’Isis: 19enne fermata all’aeroporto di BergamoQuesto prodotto è realizzato dal Caseificio Sociale di Predazzo e Moena S.C.A, situato in via Fiamme Gialle 48 a Predazzo (TN). La stessa azienda era già sotto osservazione da parte delle autorità sanitarie dopo il ricovero di una bambina a Cortina d’Ampezzo, affetta da sindrome emolitico-uremica (SEU) dopo aver consumato un prodotto contaminato da.L’allerta riguarda due varianti del Saporito di Montagna. La prima è ilsaporito di M.