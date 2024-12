Tpi.it - Er Brasiliano arrestato per violenze sulla sua fidanzata: “L’ha presa a bastonate e inviato un video hard alla nonna di lei”

ErpersuaMassimiliano Minnocci, l’influencer conosciuto con il soprannome de “er”, è statopersua.Secondo quanto scrive Il Messaggero, Minnocci,con l’accusa di lesioni personali gravi, avrebbe assunto cocaina e alcolici e poi preso ala ragazza provocandole la frattura scomposta del braccio destro.La vicenda risale al 23 novembre scorso quando i due si sono incontrati a casa di lui. Qui, secondo il raccontato della giovane, er“iniziava a consumare cocaina che aveva portato da fuori, circa tre grammi, e birra, e consumavamo cocaina insieme”.“Quando Massimiliano assume cocaina e, quando ha l’effetto down, inizia ad assumere birra; in questo momento inizia a affermare che lo prendo in giro, che gli rubo addirittura denaro e diventa aggressivo.