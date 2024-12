Er Brasiliano arrestato per violenza sulla fidanzata | Ha inviato alla nonna di lei un video con un rapporto sessuale

Leggi su Open.online

Le ha provocato una frattura scomposta del braccio destro. Mentre aveva assunto cocaina e alcolici. Per questo Massimiliano Minnocci, conosciuto da tutti a Roma come Il, è in arresto con l’accusa di lesioni personali gravi. La vittima è la compagna, che ha ricevuto trenta giorni di prognosi e che, spinta dai genitori e d, ha sporto denuncia contro di lui. Il Messaggero fa sapere che il giudice per le indagini preliminari Paola Della Monica ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere motivando il provvedimento per l’oggettiva gravità del fatto e per «un elevato rischio di recidiva specifica».Massimiliano MinnocciNon solo. Anche per il fatto che le altre misure si devono escludere «in considerazione della già delineata personalità del Minnocci. E dal fatto che egli dimostra che le esperienze precedenti ed i benefici concessigli non hanno esercitato alcuna efficacia deterrente: come emerge dal certificato del casellario giudiziale, egli ha beneficiato, per due volte, della pena sospesa» essendo da ultimo «attualmente sottoposto, con provvedimento del tribunale di Roma,messaprova».