Lanazione.it - E il tram allaccia lo scalo a Sesto. Variante, Campi sbotta con Firenze

"La lineaviaria 2.2, quella che per intendersi proseguirà dall’aeroporto fino aFiorentino, sarà un’opera strategica e fondamentale per collegare, Peretola e la Piana". Ne è certo il governatore Eugenio Giani che ricorda come i 240 milioni di euro per la realizzazione dell’opera che andrà a bando nel corso del 2025 siano già "interamente coperti" (110 milioni attraverso il Fesr, il fondo europeo per lo sviluppo delle Regioni e 130 grazie al fondo sviluppo e coesione). La linea 2.2 darà continuità all’attuale linea 2 collegando Peretola alla stazione di Castello (futuro interscambio per i pendolari di Lucca, Pistoia e Prato) senza ’invadere’ il viale XI Agosto ma passando in prossimità della Scuola marescialli per poi raggiungere il polo die, in futuro, il centro della città.