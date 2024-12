Linkiesta.it - Così criminali e spie russe riciclano denaro nel Regno Unito aggirando le sanzioni

Ilha individuato un sistema di riciclaggio disporco che a lungo ha consentito ae narcotrafficanti europei di eludere letrafficando in criptovalute. La National Crime Agency (Nca), un’agenzia governativa con sede a Londra che combattetà organizzata, cybere trafficanti di ogni specie ha svelato i dettagli della sua “Operation Destabilise”, una lunga indagine «sulla più importante operazione di riciclaggio diche la Nca abbia mai combattuto», come ha detto il direttore generale dell’agenzia Rob Jones.L’operazione ha coinvolto anche l’Fbi statunitense, la Direction Centrale de la Police Judiciaire francese e la Garda irlandese e ha portato fin qui all’arresto di ottantaquattro persone, oltre al sequestro di oltre venti milioni di sterline in contanti e criptovalute.