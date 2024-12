Con le mani nelle mutande Choc a Uomini e Donne | cosa salta fuori tra dama e cavaliere

Leggi su Caffeinamagazine.it

La cacciata di Alessio il tronista, l’addio di Mario Cusitore, le segnalazioni su Fabio ildi Gemma Galgani e ora “il delirio” a. Lo dicono le anticipazioni, fornite come sempre da Lorenzo Pugnaloni. È successo un vero caos in studio a quanto pare e al centro ci sono due protagonisti del trono over. E si è partiti proprio da lì, con la chiusura definitiva tra Gemma Galgani e Fabio Cannone.I due si sono di nuovo confrontati, laha avuto un crollo emotivo ma non c’è stata nessun ritorno di fiamma, si scopre dalla registrazione del 4 dicembre. Ampio spazio anche al trono classico, soprattutto quello di Michele Longobardi: il tronista ha ricevuto in camerino la visita di Veronica che ha deciso di ritornare in studio.Leggi anche: “Hey, è cambiato ma è lui”.