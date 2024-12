Oasport.it - Combinata nordica, fatti e cifre maschili Coppa del Mondo Lillehammer 2024. Riiber cerca la doppia cifra

Il secondo atto delladelmaschile di-25 andrà in scena a(Norvegia). Si gareggerà sabato 7 e domenica 8 dicembre. Le due competizioni in programma saranno totalmente differenti l’una dall’altra, poiché cambieranno sia il format che il trampolino.Si inizierà con una canonica Gundersen. Dunque, la prova sarà strutturata su un salto e 10 km di fondo, con i distacchi di partenza sugli sci stretti determinati sulla base delle reali differenze emerse sul trampolino, che per l’occasione sarà quello piccolo.Si chiuderà con una Compact. Pertanto avremo sempre un salto e 10 km di fondo, ma in questo caso i distacchi d’avvio saranno stabiliti in maniera forfettaria dalla posizione nel segmento sul trampolino, che a differenza del giorno prima sarà quello grande.