Ilrestodelcarlino.it - Città della Gioia: 25 anni. Migliaia di persone accolte. E un esercito di volontari

Lacompie oggi 25. Era il 5 dicembre 1999 quando un gruppo die amici decise di dedicarsi all’attività di accoglienza per lesenza fissa dimora che si trovavano a Pesaro, con l’apertura di casa ‘Benvenuto fratello’ in via dell’Acquedotto. "Da quel momento ad oggi – spiega il presidente dell’associazione Stefano Giorgi – sono state oltre 5mila le accoglienze nelle nostre strutture e 659 iche sono stati impiegati durante tutti questi. Oggi contiamo su circa 40e ee grazie a numerosi partner e al Comune di Pesaro, oggi riusciamo a gestire l’accoglienza dellesenzatetto a Casa Mariolina, che può dare riparo a 7 ospiti per un periodo di circa 10 giorni cercando di garantire una breve ma significativa permanenza a tutti coloro che chiedono aiuto.