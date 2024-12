Cinema partito Master Creare storie di Anica Academy Ets

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 5 dic. (askanews) – È iniziata lo scorso 25 Novembre la quarta edizione delin sviluppo, produzione e distribuzionee audiovisivo –diETS. Un percorso di formazione interdisciplinare che si rivolge a diplomati dai 20 ai 28 anni, per rispondere alla richiesta del mercato di giovani talenti capaci di pensare e sviluppare progetti audiovisivi in grado di innovare le forme del racconto contemporaneo. Un’occasione per rinnovare la partnership trae Calabria Film Commission, l’ente di riferimento per lo sviluppo del comparto industriale dell’audiovisivo regionale che, nel corso della 80ma Mostra Internazionale d’Artetografica di Venezia del 2023, ha ufficializzato l’accordo di collaborazione con la Scuola di formazione nata dall’industria e con sede a Roma; una partnership che, in poco più di un anno, ha già visto realizzate varie iniziative sia sul territorio calabrese che nella Capitale.