Cazzullo | Conte è un monaco guerriero La mia Juve mi ha un po’ deluso forse non era la squadra per Motta

Aldo, editorialista del Corriere della Sera, conduttore di un programma di successo su La 7, “Una giornata particolare”: l’ultima puntata ieri sul referendum del ’46 ha totalizzato il 7,1% di share (1.183.000 telespettatori). Autore di saggi che primeggiano nelle classifiche, l’ultimo – “Il dio dei nostri padri, il grande romanzo della Bibbia” – è il saggio più venduto del 2024. Maè anche un grande appassionato di sport e di calcio. Ecco perché questa chiacchierata con il Napolista parte dal gioco più amato dagli italiani e dalla suadel cuore, lantus, che non sta certo brillando.La rivoluzione dell’estate al momento non ha portato i suoi frutti. Sei comunque soddisfatto?«Le squadre hanno un loro dna, un loro codice genetico. Questo non lo dico io ma lo ha sostenuto il più fascinoso uomo di sport che ho avuto il privilegio di intervistare: Nils Liedholm.