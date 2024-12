Catania in scooter senza casco investe un poliziotto arrestato 18enne

Leggi su Dayitalianews.com

La Polizia haun giovane catanese di 18 anni per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Ilha investito ilche lo aveva fermato per un controllo perché beccato alla guida di unol’utilizzo delprotettivo.Il giovane, appena maggiorenne, è stato notato, insieme ad un suo amico, fare lo slalom tra le auto in coda, poco prima delle 23, proprio davanti alla Questura di.Ad intimare l’Alt sono stati due agenti della Squadra Volanti che, negli stessi attimi, stavano uscendo dai locali della Questura per riprendere le attività di controllo del territorio in città finalizzate alla prevenzione e al contrasto dei reati e dei fenomeni di illegalità diffusa.Ilnon solo non si è fermato all’Alt dei poliziotti, ma con un atteggiamento di sfida ha ripetutamente accelerato, cercando di aprirsi un varco per poter fuggire.