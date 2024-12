Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Samuele Ricci segue la strada di Buongiorno? L’offerta irrinunciabile di De Laurentiis

è un obiettivo didie Napoli, il presidente azzurro Aurelio Devuole unbis. La cifra.Ildeve rientrare nella corsa alla zona Champions League, ora distante 6 punti (il Diavolo ha una gara da recuperare). La sfida di Bergamo contro l’Atalanta segnerà un crocevia importantissimo per Paulo Fonseca e i suoi ragazzi, la squadra deve tornare ad essere quella delle splendide vittorie contro l’Inter campione d’Italia e il Real Madrid campione d’Europa.Ilstando alcune piste di mercato, tra queste c’è quella relativa adel Torino. Il centrocampista piace e il Diavolo vorrebbe inserirlo in rosa, ma sul giocatore di Urbano Cairo c’è anche il Napoli. Infatti i partenopei potrebbero mettere sul piatto un’offertaper i granata, per provare ad anticipare i rossoneri.