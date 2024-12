Oasport.it - Boxe, Malanga e Cavallaro debuttano con una vittoria ai Campionati Italiani: risultati seconda giornata

Al PalaSomaschini di Seregno (in provincia di Monza Brianza) sono incominciati i CampioniAssoluti didilettantistica. Di seguito idella.67 KG (ottavi di finale): Gianluigiè il favorito della categoria e ha liquidato Edoardo Bertin per 5-0, Soufiane Razzad ha avuto la meglio su Jordan Valencia, Davide Fiore ha regolato Francesco Mancini per 5-0, Raffaele Montella ha dettato legge su Gabriele Falaschi (5-0), Brando Diani ha avuto la meglio su Domenico Reina per 4-1, Patrizio Casini è stato promosso (4-1 contro Alessandro Farina, Skalli Elkadimi si è imposto per 5-0 su Alberto Ippoliti, Nourddine Amanaa l’ha spuntata su Elia Gironelli per 5-0.71 KG (ottavi di finale): Salvatoreè il favorito della categoria e ha surclassato Jeffre Steven (5-0), Raffaello Corbatto ha dettato legge contro Simone Fogliano (5-0), Lorenzo D’Arpino ha brillato contro Daniele Bevacqua (5-0), Fabrizio Tibiletti ha regolato Achraf Cheriti (5-0), Nicolò Vettore l’ha spuntata su Mattia Ricci (5-0), affermazione per 5-0 su Raoul Dini contro Faton Brahimaj, Gabriele Guidi Rontani ha sconfitto Joseph Saponaro per 5-0, Giacomo Gioioso ha battuto Luca Esposito per 4-1.