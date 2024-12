Puntomagazine.it - Babbo Natale arriva in città: all’A1Expò al via la terza edizione di Natale Village

Fioccano le letterine da ogni dove per, indirizzate a Viale delle Industrie 10 – San Marco Evangelista (CE).Da venerdì 6 a domenica 22 dicembre 2024 per tutti i weekend, al Polo Fieristico A1Expò di Caserta Sud, torna, il villaggio diche aprirà i cancelli da venerdì alle 15:00 fino alle 22:00 e sabato e domenica dalle 10:00 alle 22:00.negli anni è diventato una tappa irrinunciabile per gli amanti delle festività, un luogo magico sia per grandi ma soprattutto per piccini, con tanti giochi e attrazioni a tema natalizio, pronto ad accogliere migliaia di visitatori.Unarivoluzionaria rispetto alle precedenti che vede l’innesto di tante nuove scenografie, spettacoli, luminarie, selfie set, teatro dei pupi napoletani, banda musicale natalizia e artisti di strada.