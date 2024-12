Noinotizie.it - Asl Taranto: recupero crediti da prestazioni sanitarie 2023, da oggi gli avvisi bonari Comunicazione

Di seguito un comunicato diffuso da Asl:Partono, giovedì 5 dicembre, glidella Aslper ilda. Una telefonata con servizio automatico informerà i cittadini dei debiti sorti nelper penali per mancata disdetta (PMD) di visite o esami diagnostici, ticket pererogate e non pagate (ENP),di Pronto Soccorso per dimissioni con Codice Bianco (CB) e autocertificazioni negative di diritto all’esenzione (MEF) relative all’anno 2019. Il debito è pari al ticket della prestazione non effettuata o non pagata, senza ulteriori costi, e potrà essere estinto entro 60 giorni mediante pagamento elettronico solo ed esclusivamente presso le casse CUP. L’attività di, prevista per legge e disciplinata dal Regolamento aziendale, si basa sulla posizione debitoria dell’assistito(PDA): un contenitore informatico associato ad ogni codice fiscale, contenente i debiti che gli assistiti hanno nei confronti dell’Asl