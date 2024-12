Ilfattoquotidiano.it - Arabia 2034, tutto è pronto per un altro Mondiale d’inverno: cosa svela il dossier della Fifa

Ormai ci siamo:per l’assegnazione di. Uncon una “visione unica, innovativa e ambiziosa per il prossimo secolo”, come lo presenta il report. Unche però potrebbe essere di nuovo, per accontentare le manie di grandezza dei sauditi e le casse, anche a costo di scompaginare un’altra volta il calendario del calcio internazionale.La data è segnata in rosso sul calendario, ma fino a un certo punto, perché davvero non c’è nessuna suspense: l’11 dicembre il Congressoassegnerà le edizioni 2030 erispettivamente a Spagna e Portogallo (con l’aggiunta del Marocco, e pure del Sudamerica per non farsi mancar nulla), e all’Saudita. Rispetto al passato non c’è competizione perché le candidature non hanno rivali e anche la votazione sarà unica per entrambe le edizioni, tanto per non correre rischi di distinguo imbarazzanti.