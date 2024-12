Dilei.it - Anticipazioni X Factor del 5 dicembre: tempo di finale a Napoli

Leggi su Dilei.it

2024 arriva alle sue battute finali. Il talent di Sky è pronto ad accogliere gli spettatori in un evento che vede i quattro talenti rimasti in gara mettercela tutta per portare a termine e vincere il lungo percorso canoro che li ha visti protagonisti.In una cornice incredibile come quella di Piazza del Plebiscito a, Giorgia, insieme ai quattro giudici di questa edizione, regala una serata ricca di emozioni che vedrà Mimì, i Les Votives, i Patagarri e Lorenzo Salvetti protagonisti di una serie di manche da gustarsi tutte d’un fiato. Ecco cosa vedremo nella seratadi giovedì 5.“X”, ledelladel 5Grandissima attesa per la seratadi X2024 che il 5ci porta a Piazza del Plebiscito, a, per scoprire chi tra Mimì, Lorenzo Salvetti, i Patagarri e i Les Votives potrà festeggiare come vincitore di questa edizione.