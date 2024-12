Oasport.it - A che ora lo sci alpino oggi: startlist terza prova discesa Beaver Creek, tv, streaming

Leggi su Oasport.it

Comincia il lungo avvicinamento al fine settimana dedicato alla velocità e al gigante nella Coppa del Mondo di sci2024/2025 a(Stati Uniti) al maschile. In arrivo c’è unalibera, un Super-G e un gigante sulla Birds of Prey.LA DIRETTA LIVE DELLADIA BREAVERDALLE 19.00Siamo giunti allasulla pista in Colorado che di fatto sarà la seconda dopo la cancellazione di quella di ieri per preservare gli atleti. Programma di gare che comincerà venerdì 6 con il Super G, per proseguire poi sabato 7 con lae concludere domenica 8 con il gigante. Tornerà in pista Marco Odermatt dopo l’uscita di Soelden e ci sarà l’esordio stagionale di Dominik Paris.Come seguire l’evento in tv? Ladelladinon sarà trasmessa né in tv né in