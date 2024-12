Gqitalia.it - 23 regali tecnologici da fare a Natale, dal più economico al più caro

Scegliere dei regali tecnologici per un uomo è sempre un'ottima idea Che tu stia cercando un dono per un amico, un figlio, un genitore o un collega, è davvero difficile non riuscire ad accontentare tutti con un tocco smart in grado di far risparmiare tempo e fatica. Si va dallo smartwatch alla cantinetta hi-tech per gli appassionati di vino, passando per la PlayStation 5 Pro, l'ultimo iPad Pro e tanto altro ancora.Smartphone, videogiochi, gadget per la casa, accessori per tutti i giorni: qui trovi una selezione di articoli di ogni prezzo pensati per accontentare un po' tutti, sia chi è alla ricerca di qualcosa di economico per non spendere troppo, sia chi vuole sorprendere un amico o un parente con un regalo fuori dal comune e dal costo più elevato.