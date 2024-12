Volley maschile Champions League 2024 25 | Reggers non basta Milano lotta ma cede 3-2 allo Zawiercie

Leggi su Sportface.it

L’Allianzma alla fineall’Aluron CMC Wartanel terzo turno della Pool C della Cev/25 di. Alla E-Work Arena di Busto Arsizio la formazione polacca trionfa con il punteggio di 3-2 (17-25, 25-20, 26-24, 19-25, 15-12), al termine di una partita moltota in cui i ragazzi di coach Piazza hanno dimostrato di potersela giocare anche contro una corazzata come quella ospite. Fondamentale per le speranze diè stato Ferre, autore di ben 33 punti e di una prestazione sontuosa, che ha permesso alla sua squadra di giocarsela fino all’ultimo. Punto comunque importante per l’Allianz quello arrivato grazie al tie break, che consolida il secondo posto nel girone alle spalle proprio dello.TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICACEV/2025: FORMULA E REGOLAMENTOLA CRONACA DI– Primo set spettacolare di, che dopo essersi scrollata di dosso gli avversari nella prima metà di parziale domina fino al 25-17 grazie ad unsugli scudi.