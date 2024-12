Oasport.it - Volley femminile, Conegliano dominante in Serie A1. Egonu e Danesi salvano Milano al tie-break, ok Scandicci

Stasera si sono giocate sette partite valide per l’undicesima giornata dellaA1 disi è imposta con un comodo 3-0 sul campo di Cuneo, ha infilato la dodicesima affermazione in campionato e ha difeso la propria imbattibilità. Le Campionesse d’Europa hanno rafforzato il primo posto in classifica, dove ora vantano nove lunghezze di vantaggio su. In grande spolvero la schiacciatrice Zhu Ting (18 punti), in doppia cifra anche la bomber Isabelle Haak (12) e l’altro martello Martyna Lukasik (11), oggi preferita a Gabi.ha rimontato da 1-2 contro Vallefoglia di fronte al proprio pubblico ed è riuscita a imporsi al tie-sotto l’impulso dell’opposto Paola(26 punti, 2 muri, 2 ace), delle centrali Anna(14 punti, 8 muri) ed Hena Kurtagic (13 punti, 7 stampatone), della schiacciatrice Myriam Sylla (11).