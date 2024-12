Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2024 ore 09:15

Leggi su Romadailynews.it

DEL 4 DICEMBREORE 09.05 GINA PANDOLFOUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUBITO UN AGGIORNAMENTO SULLA PONTINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA E ORA IN VIA DI RISOLUZIONEPERMANGONO LE CODE DA VIA STRAMPELLI A VIA DEI CASTELLINIE RALLENTAMENTI DA QUI A VIA VACCARECCIA TUTTO IN DIREIZONECI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULAREPE RTRAFFICO INTENSO CODE IN INTERNA TRA LE USCITE DIRAMAZIONENORD E TIBURTINA A SEGUIRE DALLA DIRAMAZIONESUD ALL’APPIAIN ESTERNA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA CASAL DEL MARMOE Più AVANTI DALL’AURELIA A PESCACCIO POI CODE TRA-FIUMICINO E OSTIENSE E RALLENTAMENTI DLL’APPIA ALLA TUSCOLANACODE IN DIMINUZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ORA LOCALIZZATEVERSO IL CENTRO DA FIORENTINI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE ESTE, IN USCITA DA TOGLIATTI AL RACCORDO ANULAREINFINE, SULLA-FIUMICINO CODE A TRATTI DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLINA, VERSO L’EURDA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral