Valbondione, 60enne precipita e muore in montagna

. Sono ancora tutti da chiarire i contorni della morte di un uomo di 60 anni nella mattinata di mercoledì 4 dicembre, in una zona impervia nel comune di.L’allarme è scattato attorno alle 9.30 nella zona del pizzo dei Tre Confini: secondo quanto è stato possibile ricostruire finora, l’uomo sarebbe scivolato dal sentiero sopra le Piane che porta in Pasevra eto per diversi metri.Sul posto il Soccorso Alpino die l’elicottero alzatosi in volo da Sondrio: la zona impervia ha reso complicate le operazioni di recupero e identificazione.Seguono aggiornamenti.