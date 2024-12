Lanazione.it - Un focus sul mondo delle imprese. Capire l’economia del territorio

Torna ancora una volta, nel capoluogo toscano, l’appuntamento con “Top 500 Firenze”, l’iniziativa di PwC Italia che conta ben 26 edizioni sulnazionale. L’evento nasce dalla lunga e consolidata esperienza di PwC Italia a servizio dei territori per tracciare un quadro chiaro della situazione economica,sue evoluzioni, dei suoi protagonisti e permettere agli interessati di disporre di strumenti più utili per far crescere il, tenendo conto anche del complesso quadro post pandemico e del delicato contesto internazionale. Un progetto ampio e ormai validato dall’esperienza che si sviluppa in numerose aree, molto diverse fra loro: Abruzzo-Molise, Puglia-Basilicata, Belluno, Bergamo, Bologna, Brescia, Cuneo, Genova, Lodi, Mantova, Modena, Monza e Brianza, Napoli, Padova, Parma, Piacenza, Pordenone, Romagna, Trieste, Torino, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza e Firenze, giunta alla sua quinta edizione.